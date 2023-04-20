إعــــلانات
الوطني

الحماية المدنية توظف.. هذه الشروط والمناصب

بقلم خالد زوبيري
الحماية المدنية توظف.. هذه الشروط والمناصب
  • 1218
  • 0

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية تيزي وزو، في بيان لها أمس، عن إفتتاح مسابقة على أساس الاختبار .

وحسب بيان مديرية الحماية المدنية لولاية تيزي وزو، فإن المسابقة تخص حراس الشواطئ الموسميين تحسبا لموسم الاصطياف المقبل.

ويتكوّن ملف المشاركة في المسابقة من الوثائق التالية:

– طلب خطي
– صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية.
– صورتين شمسيتين.
-صك بريدي مشطوب.
– 03 شهادات ميلاد.
-شهادتين عائليتين  .
شهادتين طبيتين ( طب عام – أمراض صدرية).

* شروط المشاركة:

– ألا يكون أقل من 18 عامًا يوم الامتحان

* عدد المناصب المفتوحة:

– جوان: 130
– جويلية: 175
– أوت: 175
– سبتمبر: 175

* مواعيد وأماكن اختبار الاختيار:

– الشاطئ البلدي وبلدية وديرة تيغزيرت تاريخ 12 ماي 20232.
– شاطئ الخروب وبلدة وديرة أزفون بتاريخ  13 ماي 2023.

ونوهت مديرية الحماية المدنية لتيزي وزو إلى أن الملف إلى يقدم وحدة الحماية المدنية الأقرب من مكان إقامة المرشح.

رابط دائم : https://nhar.tv/YjvSs
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر