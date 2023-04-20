الحماية المدنية توظف.. هذه الشروط والمناصب

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية تيزي وزو، في بيان لها أمس، عن إفتتاح مسابقة على أساس الاختبار .

وحسب بيان مديرية الحماية المدنية لولاية تيزي وزو، فإن المسابقة تخص حراس الشواطئ الموسميين تحسبا لموسم الاصطياف المقبل.

ويتكوّن ملف المشاركة في المسابقة من الوثائق التالية:

– طلب خطي

– صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية.

– صورتين شمسيتين.

-صك بريدي مشطوب.

– 03 شهادات ميلاد.

-شهادتين عائليتين .

شهادتين طبيتين ( طب عام – أمراض صدرية).

* شروط المشاركة:

– ألا يكون أقل من 18 عامًا يوم الامتحان

* عدد المناصب المفتوحة:

– جوان: 130

– جويلية: 175

– أوت: 175

– سبتمبر: 175

* مواعيد وأماكن اختبار الاختيار:

– الشاطئ البلدي وبلدية وديرة تيغزيرت تاريخ 12 ماي 20232.

– شاطئ الخروب وبلدة وديرة أزفون بتاريخ 13 ماي 2023.

ونوهت مديرية الحماية المدنية لتيزي وزو إلى أن الملف إلى يقدم وحدة الحماية المدنية الأقرب من مكان إقامة المرشح.