الحماية المدنية توظف.. هذه الشروط والمناصب
بقلم خالد زوبيري
أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية تيزي وزو، في بيان لها أمس، عن إفتتاح مسابقة على أساس الاختبار .
وحسب بيان مديرية الحماية المدنية لولاية تيزي وزو، فإن المسابقة تخص حراس الشواطئ الموسميين تحسبا لموسم الاصطياف المقبل.
ويتكوّن ملف المشاركة في المسابقة من الوثائق التالية:
– طلب خطي
– صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية.
– صورتين شمسيتين.
-صك بريدي مشطوب.
– 03 شهادات ميلاد.
-شهادتين عائليتين .
شهادتين طبيتين ( طب عام – أمراض صدرية).
* شروط المشاركة:
– ألا يكون أقل من 18 عامًا يوم الامتحان
* عدد المناصب المفتوحة:
– جوان: 130
– جويلية: 175
– أوت: 175
– سبتمبر: 175
* مواعيد وأماكن اختبار الاختيار:
– الشاطئ البلدي وبلدية وديرة تيغزيرت تاريخ 12 ماي 20232.
– شاطئ الخروب وبلدة وديرة أزفون بتاريخ 13 ماي 2023.
ونوهت مديرية الحماية المدنية لتيزي وزو إلى أن الملف إلى يقدم وحدة الحماية المدنية الأقرب من مكان إقامة المرشح.
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