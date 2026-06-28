الحماية المدنية..توظيف 3000 عون جديد في 2026

نوه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد، بتعزيز سلك الحماية المدنية بتوظيف 3000 عون جديد خلال 2026.

كما أكد وزير الداخلية، خلال إشرافه على على مناورة ميدانية واسعة النطاق لمحاكاة مكافحة حرائق الغابات بالبليدة، حرص رئيس الجمهورية على دعم هذا السلك الحيوي. وتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة. لتعزيز قدراته العملياتية. وخدمة الوطن والمواطن.

للإشارة، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الأحد، بمنطقة واد الكراش بالشريعة بولاية البليدة، على مناورة ميدانية واسعة النطاق لمحاكاة مكافحة حرائق الغابات. كما جرت المناورة بحضور المدير العام للأمن الوطني علي بداوي والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام. إضافة إلى السلطات المحلية وممثلي مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

كما اطلع على مركز القيادة العملي ، لتسيير العمليات، حيث تم شرح مختلف تركيبات مركز القيادة العملي، من وسائل اتصال سلكية واللاسلكية عبر سيارة الاتصال الرقمية. وكذا مختلف المنصات والتطبيقات الرقمية، المستعملة في مختلف الحوادث و الكوارث. بالإضافة إلى قسم الاستعلامات وكيفية استقبال، تحليل المعلومات الخاصة بالحدث. وتوزيعها وكذا قسم الخرائط الرقمية لتحديد المواقع المتضررة واماكن التدخل.

كما تابع الوزير مجريات المناورة الميدانية التي شهدت مشاركة مكثفة للوسائل البرية والجوية. شملت أعوان الحماية المدنية، وشاحنات الإخماد، والمروحيات، والطائرات القاذفة للمياه. حيث تم تنفيذ سيناريو يحاكي اندلاع حريق غابي واسع النطاق. لاختبار جاهزية مختلف المتدخلين ومستوى التنسيق بين الوسائل البرية والجوية. وفعالية سلسلة القيادة وتسيير العمليات. في إطار تعزيز القدرات الوطنية للتصدي لحرائق الغابات وحماية الأرواح والممتلكات والثروة الغابية.

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