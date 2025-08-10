الحماية المدنية تُبرز التجربة الجزائرية في إدارة الكوارث بمعرض أوساكا

شاركت المديرية العامة للحماية المدنية، في المعرض الدولي بأوساكا باليابان، لإبراز التجربة الجزائرية في مجال التعاون والمساعدة الإنسانية الدولية.

وأوضحت المديرية، أن الجزائر كانت دائمًا سبّاقة في تقديم الدعم لمختلف الدول عند وقوع الكوارث.

وشكّل الحدث فرصة لتقديم عرض رسمي حول تدخل الحماية المدنية في زلزال تركيا، تحت عنوان “التزام وفعالية عملياتية”. لإبراز سرعة الاستجابة، إذ كانت الجزائر أول دولة تمد يد المساعدة للأشقاء في تركيا.

وتضمّن العرض وسائط مرئية وسمعية لتعريف الجمهور بقدرات الحماية المدنية الجزائرية في مجال تسيير وإدارة الكوارث الكبرى. كما شهد إقبالًا واسعًا من الزوّار، خاصة من الجمهور الياباني.