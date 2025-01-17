الحماية المدنية تُحذر المواطنين المتوافدين إلى المناطق الثلجية

قدمت المديرية العامة للحماية المدنية، نصائح وإرشادات للمواطنين المتوافدين إلى المناطق الثلجية.

وجاء في بيان للمديرية، أنه وللوقاية أثناء التنقل، يجب التأكد من حالة المركبة وصيانتها قبل السفر، خاصة الفرامل والإطارات.

وكذا الحرص على تعبئة الوقود الكافي قبل الصعود إلى المناطق الجبلية. والحذر عند المنعطفات والمنحدرات، والإتزام بالسرعة المحددة.

وتجنب القيادة في حالات الضباب الكثيف أو أثناء تساقط الثلوج إلا عند الضرورة.

وللوقاية في المنطقة، يجب إرتداء ملابس شتوية للحماية من البرد، تكون مضادة للماء وبألوان مرئية مثل الأصفر، الأحمر، أو الأزرق.

والإبتعاد عن المناطق الخطرة والمنحدرات العالية لتفادي الحوادث، وعدم المغامرة بالتوغل بعيدًا في الغابة لتجنب حوادث التيه.

كما نصحت المديرية، هواة التجوال، بالحرص على التزود بالمستلزمات الخاصة، مثل بطانية حافظة للحرارة. وكاشف ضوئي وبطارية إضافية. وكمية كافية من الطعام والشراب، وصافرة إنذار، وحذاء مضاد للانزلاق.

وكذا القيام بالتخييم في مجموعات لا تقل عن ثلاثة أشخاص، وتحديد المكان المقصود والمدة التي ستقضيها، وترك هذه المعلومات لدى أقرب مركز للحماية المدنية.