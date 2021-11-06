الحماية المدنية تُحذر المواطنين

دعت مصالح الحماية المدنية كافة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تعرفها عدة ولايات من الوطن.

وأصدرت مصالح الحماية المدنية، تحذيرا، على إثر النشرية الجوية للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأفادت النشرية، بتهاطل أمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية والداخلية للوطن.

فيما تتراوح الكميات المتوقعة للأمطار، ما بين 60 إلى 80 ملم، ومن المحتمل أن تفوق محليا 120 ملم.

وتدعو المديرية العامة للحماية المدنية، كافة المواطنين والموطنات لإتباع النصائح والإرشادات التالية:

متابعة النشرات الجوية عبر وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي.

والابتعاد عن الأودية، والجسور، وأعمدة الكهرباء. وكذا تجنب السيول الجارفة والمناطق المغمورة بالمياه، سواء كان ذلك على متن المركبات أو راجلين.

تسهيل جريان مياه الأمطار بتنظيف البالوعات في محيط تواجدكم بواسطة مجرفات يدوية، دون مخاطرة.

وكذا تجنب تماما فتح أغطية القنوات الرئيسية للصرف الصحي تفاديا لحوادث السقوط داخلها والغرق.

بالإضافة إلى اللجوء إلى أماكن آمنة إلى غاية إستقرار الوضعية الجوية دون المغامرة.

وتجنب الخروج أو قيادة المركبة عند إشتداد الإضطراب الجوي.

والتقيد بقواعد القيادة الآمنة للمركبات في مثل هذه الظروف إذا لزم الأمر ذلك.

وكذا التقيد بقواعد القيادة الآمنة للمركبات مع إحترام مسافة الأمان في مثل هذه الظروف الجوية المتقلبة. وعدم المجازفة بقطع الطرق المغمورة بالمياه.

وعدم الخروج الا للضرورة القصوى خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكذا تخفيض السرعة والسير بحذر لتفادي حوادث المرور، وتجنب الهلع والتصرف بهدوء أمام أي طارئ.

وتفادي الوقوع في خطر القاتل الصامت “غاز أول أكسيد الكربون”، من خلال ترك منافذ للتهوية.

ومراقبة الأطفال داخل البيوت من أجل تفادي الحوادث المنزلية0

كما دعت مصالح الحماية المدنية لتسهيل تدخلات أفرادها، بفسح الطريق أمامها وتفادي التجمهر في أماكن الخطر.

هذا وتبقى مصالح الحماية المدنية في الخدمة 24/24 ساعة، على الرقم الأخضر1021 أو رقم النجدة 14.

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