الحماية المدنية تُحذر تزامنا وإحتفالات رأس السنة

تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنات والمواطنين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر، مع حلول السنة الجديدة 2023 والتي تشهد إحتفالات عبر كل التراب الوطني.

ودعت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها، إلى التقيد بالنصائح والإرشاد الأمنية التالية للتقليل أو الحد من وطأة هذه الحوادث:

التأكد من وضعية السيارة عند الانطلاق، مع اخذ اللوازم الضرورية للنجدة. والاعلام عن حالة الطرقات لتفادي حوادث المرور وكذا تجنب ازدحام في الطرقات.

كما يجب إحترام قانون المرور وتجنب المناورات والتجاوزات الخطيرة وكذا الإفراط في السرعة.

أما بالنسبة لمستعملي الطريق، فالرجاء الرفع من درجات الحيطة والحذر. وتجنب السياقة في حالة النعاس والإرهاق خاصة بعد الإنتهاء من فترة الإحتفالات، أين يكون معدل حوادث المرور مرتفع.

وكذا التفكير في تهوية المنزل، من أجل تجنب حالات الإختناقات.

أما على مستوى المنازل والبيوت، فيجب مراقبة كل الأجهزة التي قد ينجم عنها وقوع حوادث، قبل الخروج من المنزل أو النوم، مثل الأجهزة الالكترونية، أجهزة التدفئة “مسخن الماء، مدفأة…الخ”.

هذا وتبقى وحدات الحماية المدنية مجندة على مدار 24 ساعة للتدخل. وتدعو المديرية العامة للحماية المدنية، في حالة حدوث أي طارئ، الاتصال بالحماية المدنية على رقم النجدة 14 او الرقم الأخضر 1021 مع تحديد طبيعة الخطر و العنوان.