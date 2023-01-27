الحماية المدنية تُحذر من هذه الأخطاء المُميتة بالمنزل!

حذرت مصالح الحماية المدنية، من الإطالة في أنبوب المدفئة لصرف الغازات المحترقة وكثرة الإلتواءات فيه.

وأوضحت ذات المصالح، إن إطالة أنبوب المدفئة وكثرة الإلتواءات فيه، يُعيق تدفق الغازات المحترقة إلى الخارج مما قد يسبب عودتها الى المدفئة.

مضيفة أن الغازات المحترقة خفيفة على الهواء، لذلك لها جاذبية كبيرة نحو الأعلى.

فمن الأحسن تسهيل طريق خروجها خارج البيت من خلال جعل الانبوب في وضعية عمودية أو مائلا نحو الأعلى. على أن لا يتجاوز طوله مترين و نصف متر كحدٍ أقصى.

كما يمنع توجيه الأنبوب إلى الأسفل ومعاكسة الجاذبية سواء داخل البيت أو في الفتحة الخارجية.