إعــــلانات
أخبار الجزائر

الحماية المدنية تُحذر من هذه الأخطاء المُميتة بالمنزل!

بقلم نادية بن طاهر
الحماية المدنية تُحذر من هذه الأخطاء المُميتة بالمنزل!
  • 844
  • 0

حذرت مصالح الحماية المدنية، من الإطالة في أنبوب المدفئة لصرف الغازات المحترقة وكثرة الإلتواءات فيه.

وأوضحت ذات المصالح، إن إطالة أنبوب المدفئة وكثرة الإلتواءات فيه، يُعيق تدفق الغازات المحترقة إلى الخارج مما قد يسبب عودتها الى المدفئة.

مضيفة أن الغازات المحترقة خفيفة على الهواء، لذلك لها جاذبية كبيرة نحو الأعلى.

فمن الأحسن تسهيل طريق خروجها خارج البيت من خلال جعل الانبوب في وضعية عمودية أو مائلا نحو الأعلى. على أن لا يتجاوز طوله مترين و نصف متر كحدٍ أقصى.

كما يمنع توجيه الأنبوب إلى الأسفل ومعاكسة الجاذبية سواء داخل البيت أو في الفتحة الخارجية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/L01AV
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر