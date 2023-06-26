الحماية المدنية تُحذر من هذه التصرفات أثناء نحر الأضاحي

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، إلى احترام الإرشادات الوقائية لتفادي الحوادث أثناء استعمال الأدوات الخاصة بنحر الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، قدمت ذات المصالح، جملة من الإرشادات من أجل الوقاية من مختلف الحوادث كالحرائق والجروح البليغة جراء الاستعمال السيئ للسكاكين والسواطير وأجهزة الطهي خاصة (الطابونة) التي تخلف العديد من الضحايا بمن فيهم الأطفال في كل سنة.

ودعت ذات المصالح إلى “عدم وضع وترك السكاكين والسواطير على الأرض وفي متناول الأطفال. ومراقبة مدة صلاحية منظم الغاز وأنابيب توصيل الغاز لأجهزة الطهي وسلامتها. وكذا عدم ترك المشاعل وأجهزة الطهي مشتعلة بدون مراقبة”.

كما نصحت المواطنين بـ”منع الأطفال من الاقتراب من مصادر النار. وعدم القيام بعملية الشواء داخل أو بالقرب من الغابات لتفادي اندلاع الحرائق. وتهيئة أماكن خاصة لذلك مع ضرورة التخلص من النفايات بشكل آمن في أكياس مغلقة لتفادي انسداد مجاري صرف المياه”.

كما شدد البيان على “ضرورة رفع درجة الحيطة والحذر فيما يخص ألعاب الأطفال، بسبب خطورتها وسوء استعمالها”.

داعيا الآباء والأمهات إلى “أخذ الحيطة والحذر واختيار ألعاب ذات جودة تتناسب وسن الطفل. إلى جانب إزالة أغلفة الألعاب والتخلص منها بسرعة. لما تشكله من خطر على الأطفال والاحتفاظ بالألعاب اللينة بعيدا عن مصادر الحرارة”.

وبالنسبة لمستعملي الطرقات، فقد دعت ذات المصالح إلى “التقيد بقواعد قانون المرور. وتفادي السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة. وكذا احترام مسافة الأمان وأخذ قسط كافي من الراحة عند الإحساس بالتعب. كما حثت مستعملي الدراجات النارية إلى ارتداء الخوذة عند السياقة والتقيد بقانون المرور”.

وفي حال وقوع أي حادث أو حريق، تدعو الحماية المدنية إلى الاتصال بالرقمين 1021 أو 14 مع تحديد طبيعة الحادث والعنوان بالتدقيق.