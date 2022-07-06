الحماية المدنية تُحذر من هذه التصرفات في عيد الأضحى

تدعو المديرية العامة للحماية المدنية، تحسبا للإحتفال بعيد الأضحى المبارك، كافة المواطنين إلى احترام الإرشادات من أجل الوقاية من مختلف الحوادث.

وحذرت مديرية الحماية المدنية، من التعرض لحوادث كالحرائق والجروح البليغة جراء الإستعمال السيئ للسكاكين والسواطير. وأجهزة الطهي خاصة “الطابونة” التي تخلف العديد من الضحايا بمن فيهم الأطفال في كل سنة.

ودعت لعدم وضع وترك السكاكين والسواطير على الأرض وفي متناول الأطفال. ومراقبة مدة صلاحية منظم الغاز وأنابيب توصيل الغاز لأجهزة الطهي “الطابونة” وسلامتها.

وكذا عدم ترك المشاعل وأجهزة الطهي “الطابونة” مشتعلة بدون مراقبة. ومنع الأطفال الصغار من الاقتراب من مصادر النار والولاعات. وعدم القيام بعملية الشواء داخل أو بالقرب من الغابات لتفادي إندلاع الحرائق.

كما دعت الحماية المدنية، إلى التخلص من النفايات بشكل أمن في أكياس مغلقة لتفادي إنسداد مجاري صرف المياه.

إرشادات خاصة بألعاب الأطفال

هذا وتدعو المديرية العامة للحماية المدنية، إلى رفع درجة الحيطة والحذر بسبب خطورة وسوء إستعمال بعض الألعاب الخاصة بالأطفال.

مشيرة إلى أنه يجب أن تكون الألعاب تناسب سن الطفل. إذ قد تكون الألعاب القديمة الموجهة للأطفال تحتوي على قطع أو أجزاء صغيرة تجعلهم خطر على الأطفال الصغار.

كما دعت لضرورة قراءة وإتباع توصيات المتعلقة بالسن المخصص للعبة، والتحذيرات. وكذا أدوات التجميع الألعاب، حيث يجب قراءة وإتباع توصيات المتعلقة بالسن المخصص للعبة. كما أن الألعاب ذات الجودة العالية وجيدة الصنع تكون أقل خطر.

وشددت ذات المصالح، على ضرورة إعطاء الأولوية للألعاب التي تظهر عليها بيانات المصنع أو المستورد. ومراقبة الأطفال وهم يلعبون، كما يجب التوضيح لهم كيفية استخدام الألعاب بأمان.

كما يجب إزالة أغلفة الألعاب والتخلص منها بسرعة، مثل الأكياس والأغلفة البلاستيكية، المسامير، والسحابات. لأن هذه العناصر تشكل خطرًا الإختناق على الأطفال.

وكذا الإحتفاظ بجميع الألعاب، وخصوصًا الألعاب اللينة، بعيدًا عن مصادر الحرارة. إذ قد تتسبب في إندلاع الحرائق وتسبب في إصابات أو أضرار بالممتلكات.

كما يجب دوما مراقبة حالة الألعاب، أنها لا تشكل خطر على الأطفال مثل الأجزاء والقطع المكسورة، الحواف الحادة. ويجب إصلاح الألعاب المتهرئة أو التخلص منها.

وأشارت مديرية الحماية المدنية، إلى أنه غالباً ما يقوم الأطفال الصغار وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات. بوضع أشياء في أفواههم. تؤدي إلى الإختناق أو التسمم عند أكلها، منها الألعاب صغيرة الحجم.

كما يجب تجنب شراء اللعب المزودة بالحبال الطويلة لأنها كافية للالتفاف حول رقبة الطفل وخنقه، وخاصة الحبال المرنة أو اللزجة. والتأكد من أن اللعبة لا تحتوي على أطراف أو حواف حادة، لأنها تشكل خطراً إصابات بجروح بليغة.

إرشادات ونصائح بالنسبة لمستعملي الطرقات

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، مستعملي الطريق، إلى التقيد بقواعد قانون المرور والسلامة المرورية.بتفادي السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة، إحترام مسافة الأمان.

وكذا أخذ قسط كافي من الراحة عند الإحساس بالتعب أو النعاس أو السياقة لمدة 03 ساعات متواصلة وعدم المجازفة بمواصلة السياقة.

ومن جهة أخرى، وجهت مديرية الحماية، نداء إلى مستعملي الدراجات النارية بضرورة لبس الخوذة عند السياقة والتقيد بقانون المرور كغيرهم.

ودعت ذات المصالح، في حالة وقوع أي حادث أو حريق، للاتصال بالحماية المدنية على الرقمين 1021 أو 14 مع تحديد طبيعة الحادث والعنوان بالتدقيق.

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