الحماية المدنية تُحذر من هذه الحوادث في رمضان

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، المواطنين، لأخذ التدابير للوقاية من مختلف الحوادث، سواء حوادث المرور والحوادث المنزلية خلال شهر رمضان.

وجاء في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أنها تسجل عدة حوادث خلال هذه الفترة بالذات. سيما حوادث المرور والحوادث المنزلية.

وأشار البيان، إلى أن السياقة الخطيرة من “الأسباب الرئيسية” لوقوع حوادث المرور في هذا الشهر، خاصة لحظات قبيل الإفطار.

وهذا من “جراء استعمال السرعة المفرطة، والسياقة تحت تأثير عامل التعب والنعاس، خاصة لفئة سائقي حافلات نقل المسافرين. سيارات الأجرة وشاحنات نقل البضائع والذين يتنقلون عبر المسافات طويلة”.

وأكدت الحماية المدنية على ضرورة “التقيد بقواعد قانون المرور والسلامة المرورية. بتفادي السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة”.

واحترام مسافة الأمان وكذا أخذ قسط كافي من الراحة عند الإحساس بالتعب أو النعاس. أو السياقة لمدة 3 ساعات متواصلة وعدم المجازفة بمواصلة السياقة.

وفيما يتعلق بالحوادث المنزلية، اعتبرت الحماية، أنها “تمثل كذلك خطرا خاصة للنساء والأطفال. نتيجة استعمال مختلف مواد التنظيف أو المواد الخطيرة للقيام بعملية التنظيف دون احترام التدابير الوقائية”.

حيث “مكن أن تعرضهن لتسممات وحروق خاصة عند مزج بين مواد التنظيف وعدم استعمال القفازات والملابس الواقية. وترك هذه المواد في متناول الأطفال”.

بالإضافة إلى زيت القلي والأكل الساخن التي يمكن أن تكون سبب في وقوع حروق على الأشخاص.

أما فيما يتعلق بحوادث التسممات، يكون غالبا من جراء “عدم احترام قواعد التخزين والتبريد. وكذا بعرض مختلف السلع للبيع على الرصيف والأسواق الموازية دون مراعاة أدنى شروط النظافة”.

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية بضرورة الاتصال بمصالحها في حال وقوع أي حادث. وذلك على الرقم الأخضر 1021 أو رقم النجدة 14 مع تحديد طبيعة الحادث والعنوان بالضبط.