الحماية المدنية تُسجل أعلى حصيلة يومية للحرائق منذ بداية الصيف

تعمل حاليا وحدات الحماية المدنية عبر مختلف ولايات الوطن، على إخماد 65 حرائق لغابات وأدغال وأحراش، في عدة ولايات.

وحسب ما نشرته المديرية العامة للحماية المدنية، حول الوضعية العامة لحرائق الغابات لليوم الأربعاء.

وتتوزع هذه الحرائق كالتالي: تيزي وزو “13 حريق”، والطارف “12 حريق”، وبجاية “06 حرائق”، وبومرداس “06 حرائق”، وتيبازة “06 حرائق”، وجيجل “05 حرائق”.

والشلف “04 حرائق”، وبرج بو عريريج “حريقين”، وقالمة “حريقين”، وحريق في كل من ولايات ميلة، وعنابة، والمدية، وسوق أهراس، وباتنة، وسطيف، وسكيكدة والعاصمة.

وحسب المديرية، تعتبر حصيلة اليوم الأربعاء،من حيث عدد الحرائق، الأعلى منذ بداية موسم الصيف.