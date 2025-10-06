الحماية المدنية تُطلق حملة وطنية للوقاية من أخطار فصل الشتاء

أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية، الحملة الوطنية التحسيسية للوقاية من الأخطار المرتبطة بموسم الشتاء، تحت شعار: “شتاء بلا حوادث.. من أجل دفء آمن”.

وحسب بيان للمديرية فإن هذه العملية التي انطلقت رسميا من ولاية خنشلة، تهدف إلى تعزيز الثقافة الوقائية لدى المواطنين وتوعيتهم بمخاطر الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون والفيضانات. من خلال برامج ميدانية تشمل قوافل جوارية نحو الأحياء والمجمعات السكنية، دروس ونشاطات توعوية بالمؤسسات التربوية والمساجد ومراكز التكوين المهني، حملات مشتركة لمراقبة أجهزة التدفئة. و إشراك وسائل الإعلام ومختلف الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني.

وتم على هامش الإعلان عن انطلاق الحملة الوطنية تنظيم عرض خاص لعتاد وتعداد التدخلات للوحدة الرئيسية، لاسيما العتاد المخصص للتدخلات في الفيضانات والأخطار المرتبطة بموسم الشتاء.

وتمتد هذه الحملة عبر كامل التراب الوطني طيلة موسم الشتاء، في إطار البرنامج السنوي للمديرية العامة للحماية المدنية، الرامي إلى ضمان شتاء آمن. لكل العائلات الجزائرية.