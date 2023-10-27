الحماية المدنية تُعلن إخماد كل الحرائق

أعلنت مصالح الحماية المدنية، ليلة أمس الخميس، عن إخماد كل حرائق الغطاء النباتي التي نشبت وعددها 7 حرائق.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية، الحالة العامة لحرائق الغابات على الساعة العاشرة ليلا.

وحسب البيان، تم إخماد كل الحرائق الغطاء النباتي التي نشبت وعددها 07 حرائق بين حرائق أدغال وحرائق أحراش على مستوى 4 ولايات من الوطن.

وأكدت الحماية المدنية، أن جميع الوسائل المادية والبشرية تبقى مجندة لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية للتدخل لاخماد الحرائق.

كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ السريع عن أي حريق عند بداية نشوبه بالاتصال الى الرقم الاخضر 1021. ورقم النجدة 14 مع تحديد المكان بالضبط من اجل التدخل السريع لاخماده.