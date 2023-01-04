الحماية المدنية تُعلن عن مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 50 طبيب ملازم أول الحماية المدنية.

وحسب بيان للمديرية، اشترطت في المسابقة، أن يكون المترشح ذا جنسية جزائرية، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

كما يجب أن لا تحمل شهادة سوابقه العدلية ملاحظات تتنافى وطبيعة نشاط سلك الحماية المدنية.

وأن يكون في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية.

كما يجب ان لا يتجاوز سن المترشح عند تاريخ إجراء المسابقة 30 سنة، وأن لا تقل القامة عن 1.70 م للمترشحين و 1.65 م للمترشحات.

وأن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون حمل النظارات أو عدسات التصحيح على أن لا تكون حدة رؤية العين الواحدة اقل من 07/10.

وأن لا يكون حاملا للوشم على جسده، وأن يجتاز بنجاح الفحص الطبي و النفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية.

ملف المشاركة في المسابقة

وبالنسبة لملف المشاركة في المسابقة، فيتكون من طلب خطي، ونسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، سارية المفعول.

بالإضافة إلى نسخة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي للمترشح.

و3 شهادات طبية “طب عام + طب صدري+ طب العيون”، وشهادة قياس القامة. واستمارة معلومات تحمل من الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية www.dgfp.gov.dz يتم ملؤها من طرف المترشح.

وكذا شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصــص. مرفقــة بشهــادة انتساب مسلمة من طرف هيئة الضمان الاجتمـــاعي، بالنسبــة للخبرة المهنية المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء.

وشهادات تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء.

وكذا وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء.

ووثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء. وشهادة عائلية بالنسبة للمتزوجين.

وكذا وثيقة تثبت أن المترشح هو الأول في دفعته، عند الاقتضاء.

ويتعين على المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة استكمال ملفاتهم بالوثائق التالية:

نسخة من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، سارية المفعول، وشهادة الميلاد، وصورتان شمسيتان.

هذا وتودع أو ترسل ملفات الترشح كاملة خلال 30 يوم عمل ابتداء من تاريخ أول إشهار للمسابقة في الجرائد المكتوبة إلى المدرسة الوطنية للحماية المدنية – برج البحري– الجزائر.

وأشار البيان، إلى أن كل ملف ناقـص أو يرسل بعد التاريخ المحدد لا يؤخذ بعين الاعتبار. كما يجب أن تكون الشهادة الطبية للأمراض الصدرية وطب العيون مسلمة من طرف طبيب مختص.

كما أن المرشحين الحاصلين على بطاقة الخدمة الوطنية التي تحمل عبارة “معفى بسبب طبي” لا يقبلون للمشاركة في المسابقة.