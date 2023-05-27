الحماية المدنية تُقدم هذه النصائح إثر التقلبات الجوية

وجهت مديرية الحماية المدنية بالمدية، نصائح للمواطنين، إثر التقلبات الجوية التي تعرفها الولاية اليوم السبت.

حيث أفادت نشرة جوية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية لهذا اليوم، بسقوط أمطاررعدية، تخص ولاية المدية وبعض ولايات الوطن.

ويستمر تساقط هذه الأمطار إبتداء من مساء اليوم السبت على الساعة السادسة، وإلى غاية يوم غد الأحد على الساعة الثالثة بعد الزوال.

فيما تقدر كمية الأمطار المتوقع سقوطها بين 20 و40 ملم، وقد تصل إلى 50 ملم.

وأشارت النشرية، إلى أن التساقطات المطرية قد تكون أقل أو توافق أو تفوق التوقعات، لذى فإن الاحتياط واجب لتفادي أي خطر محتمل.

هذا وتوصي مصالح الحماية المدنية لولاية المدية المواطنين والمواطنات وخاصة مستعملي الطرقات على ضرورة أخذ الحيطة والحذر.وتجنب الاقتراب أو عبور الوديان، وتجنب الاحتماء تحت الجسور.

وفي حال ارتفاع لمنسوب مياه الأمطار، يرجى قطع التيار الكهربائي.

وبالنسبة للسائقين، دعت مصالح الحماية المدنية، لتخفيض السرعة، وإلتزام اليمين وتشغيل المنبهات الضوئية لتفادي حوادث الطرقات.