الحماية المدنية تُهنئ قناة النهار: نموذج يُقتدى به في المهنية والمصداقية

تقدم المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف وكافة الإطارات ومستخدمي القطاع، بتهانيهم الخالصة لقناة النهار، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها.

وجاء في رسالة التهنئة: “بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس قناة النهار الموافق ليوم 06 مارس 2012. يتقدم المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف. وكافة الإطارات ومستخدمي القطاع. بأحر التهاني والنجاح لهذا الصرح الإعلامي المتميز”.

وأضافت: “إن مؤسستكم الإعلامية تعتبر نموذج يقتدى به من حيث المهنية والمصداقية وأمانة الكلمة. والتي دوما ما ترافق المديرية العامة للحماية المدنية في بلوغ هدفها في تكوين مجتمع آمن. وترسيخ ثقافة الوقاية في وطننا”.

وتابعت: “مرة أخرى، نحي مساهمتكم الفعالة في نشر الوعي الوقائي. عن طريق دعم ومتابعة كل النشاطات الوقائية المنظمة من طرف قطاعنا والموجهة إلى كافة المواطنين”.

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النهار تطفئ شمعتها العاشرة.. تحديات وشفافية في ظل الأزمات

تطفئ اليوم قناة النهار، شمعتها العاشرة، منذ انطلاق بثها بتاريخ 6 مارس 2012، في ظل التحديات التي يشهدها العالم. على غرار الحروب والأزمة صحية في ظل تفشي فيروس كورونا.

ولا تزال قناة النهار تواصل تصدرها المشهد الإعلامي في الجزائر وتربعها على عرش القنوات الأكثر مشاهدة في الجزائر. بالرغم من التحديات التي تشهدها الساحة الإعلامية والتعداد الإعلامي الضخم. وهذا من حيث إستقطاب المشاهدين بأكثر من 6 مليون مشاهد يوميا.

ومنذ انطلاق القناة، كان القائمون على المجمع، يسعون إلى تقديم المعلومة الصحية والأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع. كما استطاعت القناة مواكبة التكنولوجيا، على غرار، مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، واليوتيوب، والتلغرام والواتس آب والفايبر والتطبيقات الالكترونية.

بين هذا وذاك، أصبح اسمها في كل مكان وفي جميع المنازل، حيث أجمع المواطنون من مختلف الولايات، أن لها صدى كبير. كما أنهم يبحثون عن حقيقة الخبر ومصداقية من قناة وموقع النهار ومختلف حساباتها الموثقة والرسمية.