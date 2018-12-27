الحماية المدنية: حادثة عياش حولت قرية أم الشمل إلى قرية “لم الشمل”

ما شد الانتباه خلال 9 أيام من حادثة سقوط عياش ببئر في قرية ام الشمل ببلدية الحوامد بالمسيلة هي الهبة التضامنية للمواطنين من داخل الولاية وخارجها.

حتى اصبحت تلقب هذه القرية بـ” لم الشمل” فعلا لمت شمل الجزايريين في كل مكان.

وقالت مديرية الحماية المدنية بالولاية في منشور لها على فايسبوك ان من بين الصور المعبرة عن هذا الشمل والتضامن.

مواطن مبتور الرجلين وهو على كرسي متحرك اتى من ولاية عنابة ابى الا ان يشارك الحماية المدنية في هذه المحنة.

واقترح الدخول داخل الماسورة لاستخراج الضحية.

كما ان هناك بعض الاعوان من خارج ولاية المسيلة اتو متطوعين بارادتهم من اجل تقديم المساعدة.

وهناك عون برتبة رقيب وهو متقاعد من ولاية قسنطينة اتى وابى الا ان يقدم العون والمساعدة والغى سفره بسبب هذه الحادثة.

وشكرت مديرية الحماية المدنية بالمسيلة كل اعوان الحماية المدنية من داخل الولاية وخارجها وبكل رتبهم على هذا الدعم المعنوي الذي قدموه طيلة هذه المدة.

كما شكرت الجميع على هذه الوقفة الأبية خاصة جنود الخفاء الذين سهروا على تنظيم وسير العملية من الجانب التنظيمي اللوجستيكي.