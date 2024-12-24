الحماية المدنية: حريق محطة خروبة سببه شرارة كهربائية ولا خسائر بشرية

أكد رئيس الوحدة الرئيسية لمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، العقيد عزيز نور الدين، أن الحريق الذي اندلع على مستوى. المحطة البرية لنقل المسافرين خروبة بالعاصمة، كان بسبب شرارة كهربائية مشيرا أن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية.

وقال العقيد في تصريح له أنه “فور تلقي خبر بوجود حريق على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين خروبة، من مركز التنسيق. العملي من طرف الشرطة، تم التوجه إلى عين المكان ومباشرة عملية إخماد الحريق”.

وأوضح العقيد، أن الحريق نشب على مستوى بعض الكوابل الكهربائية، غير أنه تم التحكم فيه واخماده. كما أكد أنه لا يوجد خطر على المسافرين والسكان المجاورين للمحطة، فيما تبقى العملية الجارية من باب الحيطة والحذر، يضيف العقيد.

كما أكد ذات المتحدث، أن العوازل الموجودة على مستوى الكوابل الكهربائية هي التي تتسبب في انبعاث الدخان الكثيف وهو ما أثار الفزع عند البعض.

مشيرا أن مديرية الحماية المدنية وفرت كل الوسائل للعملية، أين سخرت أكثر من 10 شاحنات و60 عونا بين ضباط وصف ضباط استكشاف.

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