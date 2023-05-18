الحماية المدنية.. حملة تحسيسية حول الوقاية من حرائق الغابات وأخطار الغرق

نظمت مديرية الحماية المدنية لولاية غليزان، حملة تحسيسية حول الوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل من أخطار الغرق في المجمعات المائية و حوادث المرور و الوقاية من التسممات الغدائية.

وأوضحت المصالح، أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج التحضير لموسم الإصطياف ومكافحة حرائق الغابات. والمحاصيل لسنة 2023 وتنفيذا للتعليمات الصادرة من المديرية العامة للحماية المدنية.

حيث قامت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان، بعملية تحسيسية لفائدة الفلاحين على مستوى بلدية بلعسل. والتي تمثلت في تقديم إجراءات الوقائية المتبعة قبل، أثناء وبعد ، إنطلاق موسم الحصاد والدرس. وهذا بمشاركة الدرك الوطني ومصالح الغابات.