الحماية المدنية: خروج الفرق المشاركة في المناورة الكبرى بالبويرة

خرجت فرق الدعم والتدخل من مختلف ولايات الوطن، متجهة نحو ولاية البويرة للمشاركة في مناورة وطنية كبرى بولاية البويرة، تحاكي زلزالا بقوة 6.7 درجات على سلم ريشتر.

ووفقا لما أفادت به الحماية المدنية في بيان لها الجمعة، المناورة “SEISMEX 2026” ستعرف هذه المناورة. مشاركة 44 مفرزة تدخل من مختلف ولايات الوطن، إضافة إلى المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

وتم تنصيب قاعدة العمليات ومراكز القيادة بالمنطقة الصناعية بلدية وادي البردي. كما تُجرى المناورات التطبيقية على مستوى بلديات: البويرة، سور الغزلان، الأسنام. وادي البردي وعين بسام، وتشمل عمليات إنقاذ داخل البنايات، وكذا على مستوى السدود.

ودعت الحماية المدنية بالمناسبة، المواطنين إلى عدم الهلع أو القلق عند ملاحظة التعداد الكبير لأعوان ووسائل الحماية المدنية، وطمأنتهم “بأن الأمر يتعلق بمناورة تدريبية محضة تندرج في إطار رفع الجاهزية وتعزيز قدرات التدخل تحسبًا لوقوع الكوارث الكبرى.”

