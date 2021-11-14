الحماية المدنية.. دورات تكوينية لفائدة الفرق المتخصصة

تنظم المديرية العامة للحماية المدنية، دورات تكوينية لفائدة الفرق المتخصصة، بهدف تحيين وتطوير مهارات وحداتها. من أجل مواجهة الأخطار والصعوبات اثناء عمليات التدخل .

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فستكون هذه الدورات التكوينية بداية من اليوم الأحد إلى غاية 20 نوفمبر. كما ستخصص هذه الدورات لفائدة الفرق المتخصصة مكونة من 363 عنصر منها 167 غطاس يمثلون 37 ولاية.

بالإضافة إلى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل المتعلقة بالغطس في البحر والغطس في المصطحات المائية بالعاصمة، الطارف، تلمسان، وتيبازة. وكذا فرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة تضم 99 عنصر للتكوين على مستوى ولايات البويرة والمدية. الى جانب فرق الكلاب المدربة تضم 96 عنصر تكوين على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل .

كما تساهم هذه الدورات التكوينية في رفع التعداد في الفرق المتخصصة والتعداد بالولايات التي تمتلك هذه الفرق المتخصصة.

وأشارت المديرية في بيانها، أن الفرق المتخصصة للغطس تقوم يوميا بعمليات التدخل لإسعاف وإنقاذ المواطنين.

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دعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر خاصة عند تردي الأحوال الجوية. والذي يميزه تساقط أمطار غزيرة قد تؤدي الى وقوع ضحايا جراء الفيضانات او السيول الجارفة.

وحذرت المديرية المواطنين من قطع السيول والوديان، والسباحة في مجرى السيول وتفادي قطع السيول الجارفة بالسيارات والإبتعاد عن الوديان وحوافها.

وشددت الحماية المدنية على مراقبة الأولاد، والحرص على عدم تواجدهم بالوديان والسباحة فيها وفي البرك المائية والسدود. والحذر من الأسلاك الكهربائية، التي بإمكانها أن تسقط بفعل الرياح القوية

ودعت المديرية المواطنين للإتصال بمصالحها في حالة خطر عبر الرقم الأخضر “1021” و رقم النجدة “14”.

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