قناة النهار الحماية المدنية : سجلنا 3 ضـ.ـحايا رحمهم الله و أسباب الحـ.ـريق تبقى مجهولة بقلم النهار أونلاين نشر في 05 جوان 2023 - 10:01 شارك غرِّد أرسل 131 0 الحماية المدنية : سجلنا 3 ضـ.ـحايا رحمهم الله و أسباب الحـ.ـريق تبقى مجهولة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2kOzZ اقرأ أيضا الرئيس تبون : سجلنا توافق وجهات النظر في مختلف المجالات قناة النهار 23 ماي ورقلة : نجلاء وتلاميذ من ذوي الهمم يستفيدون من دورة للتحضير لشهادة البيام قناة النهار 01 جوان تربية: تلاميذ المدرسة الخاصة "بذور المعرفة" في زيارة لقناة النهار قناة النهار 18 ماي عدالة: إعفاء القصر المدمنين من عقوبة الحبس .. رعاية صحية وحماية قانونية قناة النهار 21 ماي طقس غائم مع حرارة مرتفعة بهذه المناطق قناة النهار 27 ماي جزائريون: عناية وتصفيف شعر .. خدمات VIP للكلاب ! قناة النهار 29 ماي وزير الداخلية: إبتداء من غد سيتم إسكان كل المتضررين من الفيضانات قناة النهار 29 ماي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يحل بجدة للمشاركة في القمة العربية قناة النهار 19 ماي جزائريون: الجمباز .. رياضة المرونة والفن تستهوي الفتيات الصغيرات قناة النهار 29 ماي تصريحات قوية لوالي وهران ضد مدرب الحمراوة بعد الخسارة أمام الجياسكا.. قناة النهار 22 ماي