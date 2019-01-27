الحماية المدنية : سنعلن عن انتهاء عملية البحث عن العون محمد عاشور فور العثور على جثته

قالت مصالح الحماية المدنية خبر انتشال جثة عون الحماية المدينة محمد عاشور من واد داهوس بالبويرة.

ونشرت الحماية المدنية في صفحتها الرمية على تويتر:بعد الاشاعة المتداولة في العثور على جثة الزميل العون محمد عاشور.

في مدخل ضفاف واد دهوس المديرية العامة للحماية المدنية تفنذ الإشاعة.

ومع ذلك غطاسوا الحماية يقومون حاليا بعملية مسح وتمشيط لصفوف بداية الواد، سيتم اعلان عن انتهاء العملية فور العثور على جثة زميلنا.