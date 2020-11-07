الحماية المدنية: سيطرنا على كل الحرائق ماعدا بـ4 ولايات والتحقيقات ستكشف الأسباب

أكد العقيد عاشور فاروق، مدير الإتصال والإحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية أنه “تم سيطرة وإخماد الحرائق ماعدا بـ4 ولايات”.

وقال العقيد عاشور، اليوم السبت في مكالمة هاتفية خص بها النهار، أنه “وخلال 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل أكثر من 10 حرائق”.

وأشار العقيد أن “الحرائق المندلعة كانت تهدد أكثر من 12 قرية ببلدية قوراية لوحدها”.

وأوضح العقيد عاشور أن “الرياح القوية صعبت من مهمة إخماد أعوان الحماية المدنية للحرائق”.

وقال العقيد عاشور “مصالحنا سارعت بالعمل على حماية السكان وتم إسعاف وإنقاذ عدد معتبر من الأشخاص”.

وعن أسباب الحرائق كشف العقيد عاشور أن “كل الاحتمالات واردة”.

وقال العقيد عاشور “لدينا كل الثقة في المصالح الامنية ومختصين، الذين سيقومون بتحقيقات ميدانية للكشف عن السبب والمتسببين في هذه الحرائق”.