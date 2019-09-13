الحماية المدنية.. طرقات مقطوعة و13 ولاية تحاصرها السيول الجارفة

أفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على إثر التساقط الغزير للأمطار، واتصالات النجدة للمواطنين.

وأفاد بيان لذات المصالح أنها تدخلت بولايات الجزائر، البليدة، الجلفة، تيارت، البويرة، المدية، عين الدفلى وتيسمسيلت، مسيلة، باتنة.

كما تدخلت الحماية المدنية بولايات بومرداس وسوق أهراس ، والجزائر العاصمة.

وأشارت الحماية المدنية إلى أنها تدخلت من أجل إنقاذ إمرأة ببلدية بئر مراد رايس جرفتها سيول الأمطار في الطريق.

وببلدية باب الزوار تم إنقاذ شخص على متن سيارة محصور بالمياه داخل نفق للسيارات.

كما قامت ذات المصالح بعدة عمليات إمتصاص المياه ببلديات حيدرة، سيدي امحمد (محطة الميترو)، الشراقة، باب الواد.

كما تدخلت عبر بلديات براقي، الجزائر وسط، ساحة الشهداء “محطة الميترو”.

كما تم تسجيل إرتفاع وركود للمياه في مختلف طرقات العاصمة ببلديات بني مسوس، الشراقة، حيدرة، باب الواد، سيدي امحمد و الحراش.

أما بولاية البويرة فتم إنقاذ شخص على إثر إنزلاق للتربة بمحل للصناعة على مستوى حي la cadette.