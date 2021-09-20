الحماية المدنية.. “عرقلة سير سيارات الإسعاف قد تتسبب في وفاة الضحية”

نشرت مديرية الحماية المدنية، لولاية باتنة، تقرير صور حول سلوكيات بعض سائقي السيارات في عرقلة تحرك وتدخل فرق النجدة. ودعت الحماية المدنية، في التقرير ذاته، المواطنين من سائقي السيارات إلى تغيير مثل هذه السلوكيات.

وقال من جهته، عون الحماية المدنية، بلغول عادل، إن المشاكل التي يواجهونها، تكمن في الازدحام وعدم مساعدة المواطنين. وأضاف سائق سيارة الإسعاف، أن من الحالات النادرة، يقوم صاحب السيارة بالابتعاد من أجل افساح الطريق للحماية المدنية.

وأشار العون، إلى أن “المدة الزمنية لعبور طريق ما التي من المفروض أن تكون في ربع ساعة، تصل إلى نصف ساعة فما فوق”. ودعت الحماية السائقين إلى التعاون ومساعدتها في مهمتها، لأن مثل هذه السلوكيات قد تكون سببا في وفاة الضحية.

رابط الفيديو:

https://www.facebook.com/watch?v=602019164219801

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