الحماية المدنية: عمليات إخماد الحرائق متواصلة ولا خسائر بشرية

قالت مصالح الحماية المدنية أن عمليات إخماد الحرائق التي نشبت على مستوى الغابات بعدة ولايات من وسط وشرق البلاد لاتزال متواصلة.

وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، تم إخماد حريقين بكل من ولايتي بجاية وخنشلة مع عدم تسجيل أي خسائر بشرية.

وقال المدير الولائي للحماية المدنية لولاية بجاية العقيد نور الدين فدي، للإذاعة الجزائرية، أنه تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإخماد هذه الحرائق. بما فيها التابعة للجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية والإطارات الولائية.

وأورد ذات المتحدث: “سخرنا مروحيتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي. وطائرة من نوع v 200 وأيضا طائرتين تابعتين للوحدة الجوية للحماية المدنية. ”

وأوضح العقيد نور الدين فدي عمل مصالح الحماية المدنية على وضع جهاز أمني قوي حول كل القرى التابعة لهذه المنطقة.

هذا وكانت المديرية العامة للحماية المدنية، قد أوضحت الحالة العامة لحرائق الغابات على الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد.

حيث تم تسجيل في ولاية بجاية عدة حرائق منها حريق غابة وزران ببلدية إغيل علي، وحريق غابة تالة ببلدية برباشة. وكذا حريق غابة تمداغ بلدية أوزلاقن. حيث لا تزال عملية الإخماد في هذه الحرائق متواصلة. فيما تم إخماد حريق غابة جوة ببلدية بوخليفة.

وفي ولاية تيزي وزو، تم تسجيل حريق غابة قرية اقرسافن يبلدية إجر، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

كما تم تسجيل حريق غابة في ولاية المدية، بالإسماعلية في سبت البلوط ببلدية بعطة، حيث تم اخماد هذا الحريق وعملية الحراسة متواصلة.