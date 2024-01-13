 الحماية المدنية غليزان.. بيان هام بخصوص الهزة الأرضية

أصدرت مديرية الحماية المدنية بولاية غليزان بيانا هاما لخصوص الهزة الارضية التي ضربت بلدية واد الجمعة دائرة الحمادنة.

وسجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية اليوم على الساعة 18سا28د، بشدة 4.3 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركزها بـ 11 كم جنوب غرب بلدية واد الجمعة دائرة الحمادنة ولاية غليزان.

وعقب الهزة سجلت ذات المصالح 4 حالات إغماء جراء الصدمة وحالة هلع كما لم يتم تسجيل ولحسن الحظ أي خسائر مادية أوبشرية.

كما تدعو الحماية المدنية المواطنين إلى عدم الفزع والهلع، كون أن الهزة المسجلة معتدلة وتدخل في إطار النشاط الزلزالي المعتل للمنطقة.

وللإشارة فإن العملية تمت تحت إشراف والي ولاية غليزان ومدير الحماية المدنية لولاية غليزان من مركز التنسيق العملي الولائي.