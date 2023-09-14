الحماية المدنية في ليبيا.. ارتفاع حصيلة الجثث المنتشلة إلى 5 أشخاص

أعلنت فرق الإغاثة التابعة للحماية المدنية الجزائرية والمتواجدة في ليبيا، اليوم الخميس، عن انتشال 5 جثث في مدينة درنة.

وتواصل مصالح الحماية المدنية عمليات البحث والإنقاذ بليبيا. أين تمكنت من إنتشال 3 جثث، لترتفع الحصيلة إلى 5 أشخاص تم انتشالهم من قبل الحماية الجزائرية.

وافادت أجهزة الطوارئ الليبية، بتسجيل أكثر من 8000 قتيل وإصابة أكثر من 7000 آخرين بجروح. جراء السيول الناجمة عن العاصفة “دانيال”. فيما يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين جراء السيول. التي ضربت مدنا في الشرق الليبي، وكانت الحصيلة الأكبر في مدينة درنة، التي يتوقع ارتفاع حصيلة القتلى أكثر في هذه الأخيرة.

جدير بالذكر أن مدينة درنة تضم حوالي 100 ألف نسمة، وانهارت العديد من أبنيتها المتعددة الطوابق. على ضفاف مجرى الوادي في حين اختفى أناس ومنازلهم ومركباتهم في المياه.