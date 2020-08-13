الحماية المدنية: لاوجود لخسائر مادية أو بشرية بسبب الهزة الأرضية بالبليدة

كشفت وحدات المديرية العامة للحماية المدنية، أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية بسبب الهزة الارضية التي ضربت ولاية البليدة.

وافاد بيان للمديرية انه تم تسجيل في حدود الساعة 09 و 04 دقيقة من صباح اليوم الخميس هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على سلم ريشتر، حدد مركزها 04 كلم جنول غرب عين الرومانة بولاية البليدة.

واضاف البيان أن الهزة الارضية شعر بها سكان ولايات البليدة، تيبازة، المدية والجزائر، وعلى إثرها قامت وحدات الحماية المدنية بعملية إستطلاع وتعرف عبر كل بلديات وأحياء ولاية البليدة والولايات المجاورة أين شعر السكان بالهزة، و لحد الساعة لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادي، كما أن عملية التعرف متواصلة.