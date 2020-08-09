الحماية المدنية: لاوجود لخسائر مادية أو بشرية بسبب الهزة الأرضية بتيبازة

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الأحد أنها قامت بعملية إستطلاع وتعرف عبر مختلف بلديات وأحياء الولايات التي شعرت بالهزة الأرضية التي ضربت ولاية تيبازة.

وأفادت المديرية في بيان لها، أن ولاية تيبازة في حدود الساعة 00 و 00 د، سجلت هزة أرضية بشدة 4،3 درجة حدد مركزها 10 كلم شمال غرب بلدية سيدي غيلاس ولاية تيبازة.

وأضاف البيان، أن الهزة الأرضية شعر بها سكان ولايات تيبازة، الشلف، البليدة والجزائر، ومن خلالها قامت وحدات الحماية المدنية بعملية إستطلاع وتعرف عبر مختلف بلديات وأحياء الولايات التي شعر بها السكان بالهزة، مشيرة أنه لحد الساعة لا توجد خسائر بشرية أو مادية.