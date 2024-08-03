الحماية المدنية: لا خسائر إثر الهزة الأرضية بالمدية
بقلم نادية بن طاهر
أكدت مديرية الحماية المدنية لولاية المدية، عدم تسجيل أي تدخل أو نداءات للمواطنين، بخصوص الهزة الأرضية التي ضربت الولاية صباح اليوم السبت.
وجاء في بيان لذات الهيئة: “سجلت مديرية الحماية المدنية لولاية المدية صبيحة اليوم 03 أوت 2024 في حدود الساعة 09 سا 51 د، هزة أرضية بلغت شدتها 4،3 درجات على سلم ريشتر”.
وأضاف البيان: “الهزة حدد مركزها ب 4 كلم شمال شرق بلدية دراق ولاية المدية. وهذا حسب المعلومات المستقاة من مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الأرضية”.
وتابع البيان: “مصالحنا لحد الساعة لم تسجل أي تدخل أو نداءات للمواطنين في هذا الشأن بعد القيام بعمليات الإستطلاع”.
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