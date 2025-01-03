الحماية المدنية: لا خسائر إثر الهزة الأرضية بالعاصمة

أكدت المديرية العامة للحماية المدنية، عدم تسجيل أي نداء إستغاثة أو تدخل إثر الهزة الأرضية التي ضربت زوال اليوم الجزائر العاصمة.

وسجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية اليوم على الساعة الواحدة زوالا و40 دقيقة.

وبلغت شدة الهزة الأرضية 3.1 درجات على سلم ريشتر. فيما حدد مركز الهزة بـ4 كم جنوب شرق الدار البيضاء بولاية الجزائر.

وأكدت الحماية المدنية، أنه وبعد عملية التعرف والاستطلاع، عبر مراكز التنسيق العملي لولايات الجزائر، البليدة. لم يتم تسجيل أي نداء إستغاثة أو تدخل.