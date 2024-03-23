الحماية المدنية: لا خسائر إثر الهزة الأرضية ببومرداس

أكدت مصالح الحماية المدنية لولاية بومرداس، أنها لم تسجل أي خسائر عقب الهزة الأرضية التي تم تسجيلها صبيحة اليوم بالولاية.

وأفادت المصالح نفسها أن وحدات الحماية المدنية لولاية بومرداس قامت بدوريات استطلاعية. للوقوف على مخلفات هذه الهزة والتي على إثرها لم تسجل أي خسائر.

يشار أن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، سجل صبيحة اليوم هزة أرضية، بشدة، 3.1 درجات على سلم ريشتر بولاية بومرداس.

وتم تسجيل الهزة على الساعة 09 سا 18 دقيقة، وحدد مركزها على بعد 7 كلم شمال شرق بومرداس.

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