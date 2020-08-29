الحماية المدنية: لا خسائر بشرية أو مادية إثر الهزّة الأرضية التي ضربت تيبازة

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية إثر الهزّة الأرضية التي ضربت مدينة سيدي غيلاس بتيبازة بشدة 4.2 درجة على سلم “ريشتر”.

وكشفت مصالح الحماية المدنية في بيان على موقعها الإلكتروني بأن وحداتها تنقلت إثر وقوع هزّة أرضية في حدود الساعة 06 و 10 دقائق صباح اليوم، بشدّة 4.2 درجة على سلم “ريشتر”.

وأوضحت ىبأن الهزّة حدّد مركزها بـ 3 كلم شمال شرق مدينة سيدي غيلاس، دائرة شرشال بولاية تيبازة، والتي شعر بها سكان الولايات المجاورة.

وأفاد البيان بأن مصالح الحماية المدنية لم تسجّل أي خسائر بشرية أو مادية بعدما قامت وحداتها بعملية استطلاع وتعرف بنشر فرق راجلة من أعوان الحماية المدنية، وسيارات إسعاف وكذا شاحنات تدخّل عبر مختلف بلديات وأحياء الولاية.