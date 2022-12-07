الحماية المدنية: لا خسائر بشرية أو مادية إثر الهزة الأرضية

أكدت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة، عدم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية إثر الهزة الأرضية التي وقعت صبيحة اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية: “قامت وحدات الحماية المدنية بأرسال فرق راجلة وسيارات إسعاف للقيام بعملية تعرف. للحد الساعة لم يتم تسجيل خسائر في الأرواح البشرية ولا مادية عملية التعرف جارية”.

كما تدعوا المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنات والمواطنين بالحيطة والحذر وعدم الهلع والفزع.

هذا وسجلت، صبيحة اليوم في حدود الساعة 09 و18 دقيقة هزة أرضية بشدة 4.0. والتي حدد مركزها ب 10 كلم جنوب شرق بلدية حمام ملوان دائرة بوقرة. بحيث شعر بها سكان ولايات البليدة، المدية، الجزائر، البويرة ، بومرداس وولاية تيزي وزو.