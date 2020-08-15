الحماية المدنية: لا خسائر بشرية أو مادية إثر الهزّة الأرضية التي ضربت “بطيوة” بوهران

كشفت المديرية الولائية للحماية المدنية بوهران، اليوم السبت، عن عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية إثر الهزّة الأرضية التي ضربت منطقة “بطيوة” شرق ولاية.

وحسب تصريح المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية للإذاعة الوطنية، فقد قامت عناصر الحماية لبطيوة باستطلاع هذه المنطقة القريبة من منطقة صناعية هامة والاستعداد لأي احتمال.

وأوضح النقيب عبد القادر بلالة بأنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية نتيجة هذه الهزة الأرضية التي لم يشعر بها الكثير من المواطنين.

جدير بالذكر أن منطقة “بطيوة” شرق وهران، شهدت هزّة أرضية بشدّة 3.4 درجة على سلم “ريشتر” صباح اليوم.

معين تيت