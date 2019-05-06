الحماية المدنية..لا خسائر بشرية في حادث احتراق جرافة بالعاصمة

أكدت الحماية المدنية، أن مصالحها تدخلت، اليوم الاثنين، إثر اندلاع حريق في جرافة، ببرج الكيفان، في العاصمة.

وأفاد بيان من ذات المصلحة، أن الحماية، تدخلت من أجل اخماد حريق شب في جرافة، إثر تسرب غاز الناتج عن عملية الحفر.

وتسبب انفجار الغاز، في احتراق كلي للجرافة.

وقالت الحماية المدنية، أن الحادث لم يخلف أي خسائر لشرية تذكر، إلا تم تسجيله من احتراق الجرافة.

البيان الكامل للحماية.

“تدخلت مصالحنا متكونة من شاحنة مضخة وخزانFPT ، شاحنتين خزان الحرائقCCI ، سيارتين إسعاف على متنهم 23 عون”.

“على الساعة 08 سا 14 د من هذا اليوم،بحي علي صادق 01 قصر افريقيا برج الكيفان من اجل اندلاع حريق”.

“شب إثر تسرب غاز الناتج عن عملية الحفر مما تسبب في احتراق الكلي للجرافة التي كانت تقوم بعملية الحفر”.

“فيما لم يخلف الحادث أي خسائر بشرية تذكر”.