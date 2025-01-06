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أخبار الجزائر

الحماية المدنية: لا خسائر بشرية في حريق بمحطة توليد الكهرباء في بومرداس

بقلم عايدة.ع
الحماية المدنية: لا خسائر بشرية في حريق بمحطة توليد الكهرباء في بومرداس
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أكدت مصالح الحماية المدنية، أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع صباح اليوم، بمحطة توليد الكهرباء بولاية بومرداس، مشيرة أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية.

وكانت ذات المصالح قد تدخلت  على الساعة 02سا 17د، من أجل إخماد حريق في توربين رقم 02. داخل محطة توليد الكهرباء القديمة. بالمكان المسمى راس جنات بلدية جنات ودائرة برج منايل.

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