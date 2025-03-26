الحماية المدنية: لا خسائر بشرية في حريق مستشفى محمد بوضياف بأم البواقي

أعلنت مصالح الحماية، أنها لم تسجل أي خسائر بشرية جراء الحريق الذي اندلع داخل مستودع لتخزين الأفرشة بمستشفى محمد بوضياف، ببلدية ودائرة أم البواقي.

وكانت ذات المصالح قد أعلنت في وقت سابق عن تدخلها صباح اليوم على الساعة 03 سا43د. من أجل إخماد حريق شب داخل مستودع لتخزين الأفرشة بمستشفى محمد بوضياف، ببلدية ودائرة أم البواقي.

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