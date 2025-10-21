الحماية المدنية: لا خسائر بشرية في حريق مستودع بالبليدة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تمكن أعوانها من إخماد الحريق الذي شب داخل مستودع لتخزين الخشب، بالمكان المسمى حي الحمدانية شارع قوادرية ببلدية الشفة، بولاية البليدة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

كما أوضحت ذات المصالح أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره لباقي المساكن المجاورة، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وكان أعوان الحماية المدنية قد تدخلوا في وقت سابق من أجل إخماد حريق اندلع في مستودع لتخزين الخشب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور