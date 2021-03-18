الحماية المدنية لجيجل.. الجثة المعثور عليها لا تعود لـ “بختة رمضاني”

استبعد مدير الحماية المدنية لولاية جيجل، أن تعود الجثة المعثور عليها لراكبة الأمواج بختة رمضاني.

وقال في اتصال هاتفي مع “النهار” إنه تم انتشال جثة من عرض البحر في شاطئ تاسوست، بالطاهير.

وحسب تصريح ذات المسؤول، فقد تم انتشال الجثة على بعد 6 كلم في عرض البحر.

وأوضح أن الجثة كانت في حالة متقدمة من التعفن، ومجهولة الهوية، كما أن فرقها وجدث صعوبة في تحديد جنسها.

وتم نقل الجثة الى مصلحة حفظ الجثت، إلا أنه بعد 24 ساعة تم التأكد من أنها تعود إلى أنثى.

وحدد سن الجثة المعثور عليها في عرض البحر بحوالي 20 إلى 30 سنة، ولا تعود إلى شخص كبير في العمر.

وتبقى قضية ربط هذه الجثة براكبة الأمواج بختة رمضاني والتي فقدت في تيبازة، مستبعدة.

وأضاف “بعد المسافة من تيبازة حتى ولاية جيجل، وصغر سن الجثة المعثور عليها، يجعلنا نستبعد أن تعود لبختة رمضاني”.

وتابع “بختة رمضاني مفقودة منذ 20 يوما، وحالة البحر لم تكن مضطربة، ولم تكن تيارات بحرية يمكن لها سحب الجثة”.

وأفاد أن درجة تعفن الجثة التي عثر عليها بجيجل جد متقدمة وتتجاوز شهرا.