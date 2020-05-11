الحماية المدنية للبليدة: تخصيص مراقد للحجر الصحي لفائدة الأعوان المشتبه بهم والمصابين بكورونا

أكدت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة أنه تم تخصيص مراقد للعزل والحجر الصحي لفائدة الأعوان المشتبه بهم والمصابين بكورونا.

وفي ردها على منشور لإحدى الصفحات الفيسبوكية، قالت فيه إن أعوان الحماية المدنية في مواجهة كورونا يطالبون المساعدة بتوفير مسكن لهم للبقاء، حفاظا على سلامة أهلهم، قالت إن ما تم تداوله مؤسف ومبهم.

وكذبت مديرية الحماية المدنية ما جاء في المشور، موضحة أنه منذ انطلاق الوباء، تم توفير كل الامكانيات للتكفل بالعون والمواطن.

وأشار البيان أنه تم تزويد فرق التدخل بوسائل الحماية و الوقاية الفردية والجماعي.

كما أكدت التكفل والمتابعة الطبية للأعوان المصابين أثناء التدخلات، حيث تم التكفل بـ24 عونا وما تزال العملية جارية.

كما أعلمت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة أنها ستتخذ اجراءات ردعية لكل مخالفة لمواد القانون الأساسي لأسلاك الحماية المدنية.

وأشارت مديرية الحماية المدنية أنها حريصة على أمن وصحة المواطن ولا يمكن أن يتم التكفل بالمواطن إذا لم يتم التكفل بعون التدخل الصف الأول لمكافحة الوباء.

وطالبت مديرية الحماية المدنية للبليدة من كافة الصفحات والمجموعات التأكد من نشر المعلومات الخاصة بالحماية المدنية من خلال التواصل مع خلية الاتصال والاعلام.