الحماية المدنية للعاصمة تحتفل بيومها المغاربي في دار العجزة بسيدي موسى

أخبار الجزائر
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الحماية المدنية للعاصمة تحتفل بيومها المغاربي في دار العجزة بسيدي موسى
بقلم وليد مهاجري

إحتفلت الحماية المدنية لولاية الجزائر اليوم الأحد، باليوم المغاربي للحماية المدنية مع كبار السن.

وحسب مصادر النهار،بإنّ عناصر الحماية المدنية قاموا اليوم بزيارة لدارالعجزة بسيدي موسي و هذا لتكريم هذه الفئة من المجتمع .
وحسب ذات المصادر، فإنّ هذه الخطوة و المبادرة جاءت من مدير الحماية المدنية لولاية الجزائر لتعزيز الروابط الاجتماعية.
و كذا تقديم بعض النصائح، كما قام أعوان الحماية المدنية بتقديم بعض النصائح الوقائية.
و كذا تقديم بعض الهدايا للاشخاص المسنين، والإحتفال معهم في هذا اليوم.

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