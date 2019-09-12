الحماية المدنية لم تسجل أي خسائر بشرية نتيجة السيول بالعاصمة

قال نسيم برناوي المكلف بالإعلام بالحماية المدنية أن مصالح الحماية المدنية لم تسجل أي خسائر بشرية نتيجة السيول التى يشهدتها العاصمة.

وخلال اتصال بتلفزيون النهار أكد ما نشرته النهار من تسجيل اصابة فتاة ببلدية بئر مراد رايس خلال السيول.

الفتاة تبلغ من العمر 21 سنة، تم نقلها إلى مصلحة العناية المركزة بمستشفى مصطفى باشا.

وقال برناوي أن مصالح الحماية المدنية بالعاصمة سجلت تدخلات عديدة ببلديات العاصمة، تمثلت في اجلاء العديد من السكان العالقين.

كما سجلت بعض الإنهيارات في التربية بالعاصمة نتيجة شدة السيول وقدم بعض السكنات بالأبيار.