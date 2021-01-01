الحماية المدنية لولاية البليدة تدعو المواطنين إلى تفادي الصعود لجبال الشريعة

دعت مصالح الحماية المدنية بالبليدة المواطنين إلى تفادي الصعود نحو منطقة الشريعة الواقعة بأعالي ولاية البليدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء هذا بسبب خطورة الإنزلاقات في ظل توقع تساقط ثلوج على مستوى المرتفعات التي يزيد علوها عن الـ900 متر.

حيث أن الطريق الوطني رقم 37 يشهد عند كل نهاية أسبوع خاصة عند تساقط الثلوج انسدادا مروريا خانقا.

وهذا بسبب التوافد الكبير للعائلات من داخل وخارج الولاية على هذه المنطقة السياحية.

ودعا الملازم الأول عادل الزغيمي، إلى تفادي الصعود خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة وإلى غاية الأحد المقبل.

وأضاف أن الكثير من العائلات والمركبات بقيت عالقة بمنطقة الشريعة إلى غاية ساعات متأخرة من الليل بسبب صعوبة المسالك ولزوجة الطريق.

وكذا حالات الأعطاب التي أصابت بعض المركبات ما تسبب في انسداد مروري خانق.

وذكر ذات المتحدث بحادثة الجوالة السياحيين الذين تاهوا الأسبوع الفارط بغابة الضاية الواقعة بأعالي مدينة موزاية، والتي انتهت بوفاة شخص.