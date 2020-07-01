الحماية المدنية لولاية البليدة تصدر بيان حول محاولة إنتحار الشاعرة “ر. ب. م”

أصدر مديرية الحماية المدنية بالبليدة بيان بخصوص محاولة انتحار الشاعرة بعد نشر على حسابها الخاص رسالة تتحدث عن وضعها حد لحياتها.

وحسب البيان فان مصالح الحماية المدنية بالبليدة بعدما تلقت خلية الاتصال و الاعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية البليدة عدة نداءات من طرف أدباء وصحفيين تخوفا على حالة الشاعرة “رحمة بن مدربل” التي نشرت عبر حسابها في الفايسبوك رسالة توحي بمحاولة إنهاء حد لحياتها.

وبعد الاستفسار حول العنوان المقدم إلينا أعطى مدير الحماية المدنية لولاية البليدة تعليمات بالتنسيق مع مصالح أمن شرطة بلدية الصومعة للتدخل والتعرف، تم التوجه نحو العنوان المذكور.

غير أن الشقة محل العنوان لم تكن مستغلة منذ عدة أشهر بحسب شهادات سكان العمارة ببلدية الصومعة وبعد عملية التحري مع سكان الحي لاحقا تم التواصل مع أهل الشاعرة والوصول إلى بيت والدها.

حيث تم التواصل معها من طرف رئيس وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية الصومعة داخل المنزل والتأكد من أنها بحالة صحية جيدة وأنها حاليا في فترة راحة نفسية.

وسيتم إرسال أخصائية نفسية في وقت لاحق من أجل التكفل النفسي بحالتها، فيما تبقى التحريات الخاصة بهذا الموضوع من صلاحيات المصالح المختصة.