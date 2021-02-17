الحماية المدنية لولاية البليدة توضح رفضها نقل امرأة في حالة مستعجلة إلى المستشفى

ردت الحماية المدنية لولاية البليدة على منشور تم وضعه من طرف إحدى الصفحات بفيسبوك، أمس الثلاثاء، على الساعة 23سا ليلا.

وتحدث المنشور عن رفض الحماية المدنية نقل امرأة فقيرة وفي حالة مستعجلة من حي سيدي المدني لبلدية شفة نحو المستشفى.

وأوضحت أن عملية تقديم الاسعافات والنجدات وعمليات الإجلاء تتم فقط من مكان وقوع الحادث نحو أقرب نقطة صحية أو مستشفى.

وتستثنى الحالات الخاصة في الحوادث والكوارث والأضرار الجسيمة التي تستدعي الإجلاء المباشر نحو مستشفى محدد داخل قطاع تدخل الولاية.

وأضافت أنه في حالة هذه المريضة، تم إجلاؤها من طرف وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية شفة لعدة مرات.

وهو يدخل في واجبات ومهام السلك الحماية للأشخاص وحفاظا على حياتهم، وإجلاؤها نحو المصالح الصحية دون إعادتها نحو مقر سكناها.

وقالت إن عمليات الإجلاء الصحية أو الطبية تتم عبر إسعاف وإجلاء المصاب نحو أقرب نقطة صحية كواجب، ولا يمكن اعادته نقل لسكناه.

وقد تم استقبال ابنة المريضة المعنية بمقر مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة لعرض حالتها.

كما قانت بتوضيح كل المعلومات الخاصة بالتدخلات وكيفية سيرها.

وأشارت أن هناك بعض الحالات تستدعي الاسعاف والتكفل الطبي المحلي داخل المنزل والتي لا تدخل في مهام سلك الحماية المدنية.