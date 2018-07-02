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الحماية المدنية لولاية الجزائر تكرم أعوانها لإنقاذهم شاب من الموت المحقق بالشراقة 

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الحماية المدنية لولاية الجزائر تكرم أعوانها لإنقاذهم شاب من الموت المحقق بالشراقة 
بقلم م. فيصل

قامت مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر بتكريم مجموعة من أعوانها تمنكنوا السبت المنصرم من إنقاذ شخص بأعجوبة من الموت المحقق.

وهذا بعد أن بقي تحت الردم لمدة تزيد عن5 ساعات إثر إنهياركمية كبيرة من الأتربة بورشة عمل لشركة سيال بالشراقة

وقد تم تكريمهم الأعوان بحضور الضحية حليم قسوري.

من جهته عبر الشاب قسوري والذي مزال يعاني من إصابات على مستوى الرجل اليسرى،عن إمتنانه لكل من مد له يد العون لإنقاذه و اخراجه من تحت الردوم.

وخص بالذكر احد الاعوان الذي لم يفارقه للحظة واحدة قائلا :

“كنت اسمع صوته وهو يقول لي لن أتركك لا تخف وإن مت سأموت معك، فلنستشهد معا، لكن تأكد سننجو معا بإذن الله”.

وأضاف الضحية الذي مزال في حالة صدمة أنه لن ينسى أبدا هذا الموقف وكل الدعم الذي تلاقاه من زملائه جراء هذا الحادث.


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