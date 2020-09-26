الحماية المدنية لولاية الشلف تتمكن من إخماد كل حرائق الغابات

تمكنت فرق الإطفاء للوحدات العملياتية للحماية المدنية بالشلف، بمعية فرق مصالح محافظة الغابات من إخماد كل حرائق الغابات التي اندلعت يوم الأمس.

واندلعت الحرائق ببلديات الظهرة (غابة الحلحال و غابة بيوب)، أولاد بن عبد القادر بغابة جبل سعدية، ووادي قوسين بغابة بوقرابة.

وتم إخماد 4 حرائق خلال ساعات متأخرة من مساء الجمعة، وبقي حريق غابة بوقرابة ببلدية وادي قوسين حتى صبيحة اليوم.

وأوضحت الحماية المدنية أنه تم تسخير إمكانيات معتبرة للقضاء عليه بما فيها إمكانيات الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات.

وقالت إن التضاريس الوعرة بالمنطقة، صعوبة المسالك والرياح القوية حالت دون ذلك وزادت من سرعة انتشار الحريق.

وتم استئناف العملية في الصباح الباكر من هذا اليوم وإخماده نهائيا في حدود الساعة الثامنة صباحا.

وأسفرت الحرائق عن إتلاف مساحات معتبرة من الغابات قدرت بحوالي 13,55 هكتارا من الأحراش والبلوط الفليني والبلوط الأخضر.

وتضاف هذه الخسائر إلى الحصيلة الثقيلة التي تم تسجيلها سابقا خلال هذه السنة قدرت بمئات الهكتارات.